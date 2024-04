De Rossi: “Prestazione non convincente, possiamo fare meglio. Il Napoli ci ha messo orgoglio“

2-2 al Maradona tra Napoli e Roma nel derby del Sole.

Queste le parole del tecnico giallorosso, Daniele De Rossi ai microfoni di DAZN al termine del match: “Non abbiamo fatto una prestazione convincente, partita un po’ sottotono contro una squadra molto forte, dovevamo fare una prestazione super, non siamo stati in grado di farla. Loro hanno tirato fuori l’orgoglio, sono difficili da affrontare, è davvero una grande squadra“.

Sul contributo di Azmoun e Abraham: “Ci hanno aiutato come hanno potuto, ma anche loro potevano fare meglio, si può sempre migliorare. Mi ritengo comunque soddisfatto degli attaccanti che ho a disposizione“.

Poi ha proseguito: “Stiamo facendo bene, è una marcia abbastanza positiva da quando sono arrivato e sono soddisfatto. Abbiamo coperto non benissimo la palla, possiamo fare meglio anche nell’uno contro uno. Ora abbiamo impegni importanti come Leverkusen e Juventus, dobbiamo trovare le forze per centrare i punti Champions“.