L’ex De Nicola sull’infortunio di Politano: “Ecco i tempi di recupero”

Ha parlato così De Nicola, ex medico del Napoli, sull’infortunio subito in Nazionale di Matteo Politano. Ecco le sue parole a Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”

“L’infortunio di Politano? È più facile che succeda quando sei stanco e sotto stress, cosa che non riguarda l’esterno azzurro. Pensavo che lui ce la facesse, ma sicuramente riprenderà a correre al più presto. Un’elongazione se ne va massimo dopo una settimana di riposo e fisioterapia. Ci sono tecnici che decidono di metterli subito in campo a correre i giocatori, mentre altri no. L’elongazione è uno stiramento. Se non c’è lesione una settimana/dieci giorni e poi comincia a correre. Lo staff del Napoli sa benissimo come affrontare e curare un’elongazione.

Per quanto mi riguarda col Braga può giocare un po’ come ha fatto Anguissa che ebbe una distrazione muscolare di primo grado e ha recuperato in due settimane, quindi vuol dire che hanno lavorato bene quelli dello staff del Napoli. Ho visto le prime tre partite del Napoli di quest’anno, la squadra è più o meno come l’altro anno. Tra le due scelgo quella dell’altro anno perché ha vinto. Il Napoli ha bisogno di tempo perché quando cambi preparatore atletico e mister ci vogliono il tempo e la pazienza di aspettare. L’altro anno hanno preparato la stagione nel migliore dei modi. C’era il Mondiale che ti portava via dei giocatori, è stato fatto alla grande”.