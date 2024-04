Calzona: “Meritavamo di vincere. Abbiamo messo voglia, qualità e orgoglio“

Il tecnico del Napoli Francesco Calzona ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio al Maradona contro la Roma.

Ecco le sue parole: “Chiedo innanzitutto scusa per la reazione al gol della Roma, un gesto che non mi appartiene. Oggi buona prestazione, meritavamo di vincere. Abbiamo dei numeri importanti, abbiamo messo qualità, ordine, voglia e orgoglio. Di questo sono molto felice e faccio complimenti alla squadra. Quest’anno non gira niente bene, anche per cose che ci siamo cercati noi, ma per la prestazione di oggi faccio i complimenti alla squadra.

Poi ha proseguito: “Non so cosa accadrà questa estate, non è una cosa di cui mi compete parlare perché c’è la società. Se si fanno sempre queste prestazioni difficilmente si perde o si pareggia, dobbiamo quindi continuare così“.

Ha concluso: “Dove possiamo arrivare? Dobbiamo provare a vincerle tutte da qui alla fine perché abbiamo le qualità e le capacità per farlo, poi vedremo. Chiaramente se non vince diventa difficile centrare gli obbiettivi“.