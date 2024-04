Napoli Roma 2-2 al Maradona: Top e Flop degli azzurri

Il Napoli pareggia in casa contro i giallorossi di Daniele De Rossi. Gli azzurri nel primo tempo creano occasioni ma non riescono a trafiggere Svilar, autore di parate importanti nel corso di tutta la gara. Nella ripresa il Napoli è assente ingiustificato per i primi 20 minuti nei quali la Roma va in vantaggio con Dybala. Dopo il goal dell’argentino, gli azzurri si risvegliano e ricominciano a creare pericoli fino ad arrivare prima al goal con Oliviera e poi con Osimhen dal dischetto. Quando la partita sembrava finita, la Roma trova il goal del pareggio con Abraham.



TOP:Il migliore in campo degli azzurri é certamente Victor Osimhen; tante occasioni per lui, si muove bene, si propone, chiede più volte il sostegno del pubblico. Oggi aveva un’altra voglia, un altro piglio, quello dell’Osimhen dello scorso anno.

FLOP: Il peggiore in campo tra gli uomini di Calzona è Juan Jesus che ha commesso il fallo da rigore su Azmoun che porta al vantaggio della Roma con Dybala. In generale una prestazione al di sotto della sufficienza. Anche lui, come tutta la difesa azzurra, si dimentica Abraham sul secondo palo in occasione del 2-2.