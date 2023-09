Italia-Ucraina: Ecco tutti i convocati per la sfida al San Siro

Dopo la partita contro la Macedonia del Nord, l’Italia stasera scenderà in campo contro l’Ucraina. A sorpresa non verrà convocato Sandro Tonali che siederà in tribuna, oltre a Provedel e Spinazzola. Ecco la lista completa:

Portieri – Donnarumma, Vicario, Meret.

Difensori – Di Lorenzo, Dimarco, Biraghi, Romagnoli, Darmian, Scalvini, Casale, Bastoni.

Centrocampisti – Locatelli, Frattesi, Pessina, Cristante, Barella.

Attaccanti – Orsolini, Retegui, Raspadori, Gnonto, Immobile, Zaccagni, Zaniolo.

Commissario tecnico: Luciano Spalletti.