L’attaccante del Napoli Victor Osimhen a rilasciato un’intervista in merito, al Mondiale, a Pulse Sports dal proprio ritiro con la Nazionale nigeriana: E’ triste che non siamo andato al Mondiale. Non esserci stati per noi e per i tifosi è stato davvero doloroso. E’ un peccato perché avremmo potuto far bene, come singoli siamo davvero forti e penso che saremmo arrivati lontani. Ma questa è la vita.