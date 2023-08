CdS – Salta il passaggio di Gaetano al Frosinone: cosa succede ora

Gianluca Gaetano non andrà in prestito al Frosinone. Il mancato arrivo di Gabri Veiga significa per il centrocampista nato a Cimitile la permanenza in azzurro. “Venerdì scorso praticamente certo di trasferirsi al Frosinone in prestito considerando che il Napoli voleva acquistare un altro centrocampista, ha preso atto della chiusura della campagna acquisti e soprattutto che continuerà la stagione in azzurro”, scrive il Corriere dello Sport. Gaetano ha solo 23 anni. Certo, andare a farsi le ossa con una neopromossa poteva essere davvero importante per la sua crescita, ma forse giocare coi campioni d’Italia può essere ugualmente stimolante.