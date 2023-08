Jesper Lindstrom, il neoacquisto partenopero, non partirà titolare contro la Lazio. Per lui un posto in panchina per cominciare a respirare l’aria del campo e l’atmosfera del tifo. A riportarlo è il quotidiano Il Mattino, oggi in edicola, che scrive: “Il danese si scioglie subito al cospetto di tanta passione. Primo allenamento a Castel Volturno e primo incontro con Garcia. Andrà in panchina con la Lazio e magari, se ci sarà tempo, esordirà pure”.