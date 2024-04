Del Genio, giornalista sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “I ritiri non servono a nulla perché di solito non cambia la situazione. Tutti fanno un mea culpa generale, ma alla fine nessuno lo fa in maniera sincera dicendo “ho sbagliato”, come se fosse uno scaricabarile”.