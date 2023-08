Il Mattino, oggi in edicola, torna a parlare delle novità di mercato in casa Napoli. Stando a quanto riportato dal quotidiano, il futuro di Gianluca Gaetano è ancora in azzurro. Salta quindi la trattativa con il Frosinone. Diversa la situazione di Alessandro Zanoli, terzino che vorrebbe una squadra in cui trovare spazio. Il Genoa si è fatto avanti per una trattativa lastminute.