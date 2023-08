CdS – Braccio di ferro con Lozano: il Chucky chiede 3 stipendi! La reazione di ADL

Non si sta chiudendo nel migliore dei modi l’avventura di Hirving Lozano al Napoli. Dopo le belle immagini dei festeggiamenti post Juve-Napoli dal pullman e le lacrime di gioia, adesso l’immagine è quella di un Chucky arrabbiato. Il messicano vuole tre stipendi prima di accasarsi al Psv. Ci spiega la situazione il Corriere dello Sport.

“Il problema tra il Chucky e il Napoli riguarda gli ultimi stipendi: il club ha chiesto al giocatore di rinunciare e lui invece è intenzionato a non perderli prima di trasferirsi a Eindhoven. Lozano ha il contratto in scadenza nel 2024 e a gennaio acquisirà lo status di parametro zero; il Psv è disposto a pagare una quindicina di milioni tra base fissa e bonus”.