Il Mattino – Rinnovo Kvaratskhelia, il calciatore vuole solo il Napoli: questa la sua richiesta

Il Mattino, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli svelando alcune importanti novità sul rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo quanto riportato dal quotidiano, l’attaccante ha avanzato una richiesta di 6mln di euro per il rinnovo. Questo quanto evidenziato:

“Per il presidente del Napoli, al solito, il rinnovo non è una priorità. Kvara avanzerà la sue richieste: 6 milioni per il rinnovo e 90 milioni di euro la clausola rescissoria. Non sarà facile rinnovare a queste condizioni e non è detto che De Laurentiis sia intenzionato ad aprire a un rinnovo. Kvara ha accettato di restare al Napoli nonostante le offerte della Premier (su tutte il Newcastle). Non alzerà polveroni anche se tutto resterà come è adesso (1,2 milioni di euro)”.