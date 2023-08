Fedele: “ADL manca di rispetto a Zielinski, vi spiego”

Enrico Fedele, dirigente e opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare della questione ADL-Zielinski. Ecco cosa ne pensa:

“Al presidente De Laurentiis non perdono una cosa: tratta tutti come vassalli, atteggiandosi a padrone, a dio uno e trino. Ad un giocatore importante come Zielinski, ad esempio, non puoi offrire un contratto al ribasso: è una mancanza di rispetto. Chi spalma il contratto, nel calcio, è perché non ha richieste: non è questo il caso del polacco, il quale piace alla Lazio ed ha rifiutato offerte dall’Arabia”.