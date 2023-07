Repubblica – Demme, si valuta lo scambio in Serie A!

La storia tra il Napoli e Diego Demme è arrivata al capolinea. Nato ad Herford, in Germania, dal padre calabrese tifosissimo del Napoli. L’italotedesco è in azzurro dal 2019. Aveva trovato un po’ di continuità sotto la guida di Gattuso, ma col Napoli non ha inciso molto se non per il nome dovuta alla passione per Maradona. C’è chi dice che il suo futuro è all’Herta Berlino (leggi qui la notizia). Invece, secondo il quotidiano Repubblica, il Napoli sta valutando con la Fiorentina uno scambio Demme-Castrovilli. Come l’italotedesco, anche il calciatore della Viola è al capolinea ed è pronto ad una nuova avventura.