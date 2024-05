Lotito svela un retroscena: “Ha chiesto Zielinski, ma non lasciava Napoli!”

Recentemente Maurizio Sarri ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato del mercato alla Lazio. Claudio Lotito non ci sta e così ha replicato alle sue parole sulle pagine del Corriere della Sera. Interessante il retroscena che riguarda Piotr Zielinski. Il patron, infatti, ha sottolineato come il polacco non abbia voluto lasciare Napoli. “Lui ha chiesto Berardi, che alla fine non ha lasciato il Sassuolo – ha detto – probabilmente non ci avrebbe potuto aiutare. Un’altra sua richiesta fu Zielinski, ma nemmeno lui ha lasciato Napoli, così abbiamo preso Rovella, che a Sarri piaceva. Lo stesso Isaksen, che ci aveva segnato contro, lo ha fortemente voluto Sarri. Di Kamada era contento, ma poi non lo faceva giocare”.