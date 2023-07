Giuffredi a KKN: “Mario Rui? Vedremo nelle prossime settimane. Politano? Le sue parole mal interpretate. Faraoni? Il Napoli non lo ha mai trattato”

Mario Giuffredi, procuratore di alcuni giocatori del Napoli tra cui Giovanni Di Lorenzo, Mario Rui, Matteo Politano, Gianluca Gaetano e Michael Folorunsho, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Di Lorenzo? Era un suo desiderio rinnovare a vita col Napoli, ci stavamo lavorando da un po’ di tempo ed è arrivato a Dimaro. Mario Rui? Ne abbiamo parlato, vedremo nelle prossime settimane. Che ruolo avrà con Garcia? Negli ultimi due anni è stato tra i calciatori più importanti del Napoli, spero sia lo stesso anche per Garcia. È presto per capire le sue gerarchie, ma credo che come è accaduto con Spalletti e Sarri possa essere un protagonista. Politano? Mi sono espresso in più interviste. Quando un giocatore parla bisogna saper interpretare il suo pensiero o stato d’animo. Purtroppo alcuni giornalisti hanno interpretato le sue parole in modo da far polemica. Quella non è la sua reale volontà”.

“Faraoni? Non c’è mai stata una trattativa, non abbiamo mai parlato col Napoli di Faraoni. È il capitano del Verona, sta bene lì. Non c’è niente di vero. Se andrà via Zanoli non prenderanno lui. Gaetano? Il futuro è tutto da decifrare. A Castel di Sangro tornerà a correre, poi è da capire come lo vedrà l’allenatore. Gaetano è un calciatore di talento che non ha potuto esprimere al meglio il suo livello. Deve giocare di più così potrà esprimere il suo talento. I giocatori di talento lo diventano giocando, a Napoli o altrove. Folorunsho? Dobbiamo aspettare le indicazioni di Garcia, sarà lui a dirci se vuole tenerlo o meno. Se dobbiamo ragionare sul suo livello, è un calciatore di Serie A e lì sicuramente giocherà in questa stagione. Impressioni dei giocatori su Garcia? È un allenatore intelligente che li fa allenare bene e sa gestire il gruppo. Hanno tutti una buona impressione”.