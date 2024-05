Moretto: “Conte, il Napoli ha avanzato il pressing per trovare un accordo sulle cifre”

Matteo Moretto, giornalista di Relevo, ha pubblicato un post su X per aggiornare sulle ultime per quanto riguarda la trattativa per portare Antonio Conte al Napoli. “Il Napoli preme per Antonio Conte – ha scritto – La trattativa è in fase avanzata e le parti stanno lavorando in queste ore per raggiungere un accordo definitivo. Antonio Conte ha sempre dato massima priorità a un possibile ritorno in Italia soprattutto per una scelta familiare. Negli ultimi giorni il Napoli ha alzato il pressing convinto di poter trovare una quadra sulle cifre”.