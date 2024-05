Napoli-Lecce, i convocati di Gotti: emergenza infortuni per i salentini!

Luca Gotti ha diramato la lista per i convocati dell’ultima sfida della Serie A. I salentini saranno ospiti al Maradona per sfidare il Napoli. Kastriot Dermaku, Yiber Ramadani, Nicola Sansone e Lameck Banda non sono stati convocati dal tecnico perché infortunati.

Questa la lista dei convocati:

PORTIERI 98. Borbei 21. Brancolini 30. Falcone 40. Samooja

DIFENSORI 6. Baschirotto 13. Dorgu 25. Gallo 17. Gendrey 23. Esposito 5. Pongracic 59. Touba 12. Venuti

CENTROCAMPISTI 18. Berisha 29. Blin 16. Gonzalez 10. Oudin 8. Rafia 20. Ramadani 83. Samek

ATTACCANTI 7. Almqvist 45. Burnete 9. Krstovic 91. Piccoli 50. Pierotti