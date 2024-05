Napoli-Lecce, il comunicato della società: “Arrivate con largo anticipo, vi diciamo l’orario di apertura dei tornelli”

Domani alle 18:00 il Napoli ospiterà il Lecce nell’ultima giornata di Serie A. Sarà dunque l’occasione per salutare gli azzurri, nonostante l’annata per nulla soddisfacente. Attraverso il suo profilo ufficiale, la società ha diffuso un comunicato per i tifosi avvisando che l’apertura dei tornelli sarà alle 15:30.

“La SSC Napoli ricorda – si legge – ai propri tifosi che alcuni varchi di accesso dell’impianto verranno riservati agli abbonati a partire dall’apertura dei cancelli e fino a 30 minuti prima del fischio d’inizio.

Al termine del periodo suddetto i cancelli verranno riaperti a tutta l’utenza.

Di seguito le indicazioni sui varchi da utilizzare ad uso esclusivo dei tifosi abbonati:

CURVA B : Gate 8 e Gate 12 RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ABBONATI

CURVA A : Gate 24 e Gate 25 RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ABBONATI

DISTINTI : Gate 19 e Gate 20 RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ABBONATI

TRIBUNA : Prefiltraggio 2 e 3 RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ABBONATI – Gate 1 RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ABBONATI ed alle scuole”.

Infine, si ricorda ai tifosi che bisogna munirsi di un valido documento d’identità col titolo d’accesso. Se quest’ultimo è caricato sulla fidelity card, bisognerà esibire anche il segnaposto.