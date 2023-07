Scotto: “Al momento il Napoli non ha nessuna trattativa aperta, aspetta segnali per affondare il colpo”

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha scritto sul suo profilo Twitter a proposito della situazione del calciomercato del Napoli. “Quando si parla di calciomercato i “piace”, “interessa”, “è nella lista”, non vuol dire praticamente nulla. Anche parlare di sondaggi ha relativamente poca importanza, cosa diversa sono le trattative. Il Napoli oggi non ne ha iniziata nessuna, ma aspetta segnali favorevoli per poter affondare il colpo e chiudere in fretta l’acquisto in difesa. Dare un nome al giorno di giocatori che rientrano nei parametri del club azzurro non è sbagliato, ma serve a poco: se non ad allargare la fascia di potenziali (ma teorici) obiettivi”.

