Il Corriere dello Sport fa il punto sul calciomercato azzurro. Il Napoli ha bisogno di un mediano per poter completare la sua rosa. Oltre all’erede di Kim, s’intende. E’ praticamente certo l’addio di Diego Demme: il centrocampista italotedesco sogna il ritorno a casa, in Germania, e l’Herta Berlino lo vuole. Si parla di un futuro da capitano. In entrata il nome in pole sulla mediana è l’argentino del Tottenham, Giovani Lo Celso, 27 anni e tanta concorrenza.