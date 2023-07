Tuttosport – L’Inter cerca un vice-Dumfries, Holm è il favorito

Secondo quanto riportato da Tuttosport oggi in edicola, l’Inter sta cercando un nuovo vice-Dumfries dopo la partenza di Raoul Bellanova. Oltre al presunto interesse per Ferdi Kadioglu del Fenerbahce, sono stati valutati anche altri profili. Il giocatore più seguito dall’Inter rimane Emil Holm dello Spezia, molto ambito anche in Serie A, ma nelle ultime ore è emersa la possibilità di acquistare Marcus Pedersen del Feyenoord.

Oltre al derby d’Italia fra Inter e Juventus, sul laterale dello Spezia si osserva anche il pressing da parte di Napoli e Atalanta. La valutazione del giocatore supera i 7 milioni offerti dalla Dea (e rifiutati dal club ligure), inoltre il 50% dell’incasso sarà devoluto ai danesi del Sonderjyske.