Il Ds del Celta Vigo, Juna Carlos Calero, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Marca su Gabri Veiga. Queste le sue parole: “Veiga non è in vendita. Ora è in vacanza dopo l’europeo U21, tornerà il 25 luglio. Non so cosa succederà fino alla fine del mercato, ma lui vuoi tornare qui con noi”.