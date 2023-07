CdM – Ecco perché De Laurentiis ha scelto Meluso e non Massara

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno scrive a proposito della scelta di Mauro Meluso come nuovo Ds del Napoli. L’ex dirigente dello Spezia è stato preferito a Ricky Massara, nome nella lista in virtù dell’ottimo rapporto con Rudi Garcia. Secondo quanto riportato, Aurelio De Laurentiis ha scartato l’ex dirigente del Milan perché, a seguito dell’incontro, ha preso tempo. De Laurentiis invece, impegnato in un summit di mercato con con Micheli, Chiavelli e Garcia, ha scelto di accelerare nella scelta del nuovo direttore sportivo. La decisione è arrivata ieri, dopo un pranzo proprio con Meluso, e da lì ne è nato il relativo Tweet di benvenuto.