Ag Pape Diop: “Tante squadre interessate al ragazzo. In Italia c’è il Napoli!”

L’agente di Pape Diop, Gerald Sagoe, ha parlato del futuro del suo assistito ai microfoni di TMW. Qualche squadra vi ha contattato? “Si, a fine stagione quando il ragazzo era impegnato in Nazionale abbiamo avuto dei contatti con il Liverpool e alcuni incontri conoscitivi a Parigi. Tra le squadre che hanno mostrato maggiore interesse ci sono tre francesi e il Napoli. Ho in programma anche alcuni appuntamenti in Germania le prossime settimane con il mio avvocato per vedere il da farsi”. Pape Diop è un centrocampista classe 2003 che gioca in Belgio al Zulte Waregem.