L’ex calciatore del Real Madrid Guti, idolo di Kvaratskhelia da bambino, ha rilasciato un’intervista a Dazn soffermandosi sul georgiano:

“Mi piace molto. L’ho conosciuto? No, ma abbiamo parlato su Instagram. Questo è uno degli aspetti positivi dei social. Non importa dove sei, in un secondo puoi connetterti e parlare con chiunque. Dopo aver scoperto che io ero stato uno dei suoi idoli da piccolo gli ho mandato una mia maglia firmata“.