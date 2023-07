CdS – Offerta monstre per Zielinski dall’Arabia, anche Lozano valuta l’addio

Più che mai in bilico il futuro di Zielinski al Napoli, che negli ultimi giorni sembra finito nel mirino degli arabi, pronti ad offrire al calciatore un triennale da 36 milioni totali e 25 milioni ad ADL per acquistarlo. Dopo le parole al veleno del Presidente sui calciatori in scadenza di contratto, il polacco si sta guardando attorno e la scelta araba sta prendendo sempre più quota. Discorso simile per Hirving Lozano, anche lui in scadenza nel 2024, invitato a più riprese dal Presidente a rinnovare o cercarsi una squadra altrove. Anche per il messicano sono arrivate offerte da oltremanica ma vuole pensarci bene e verrà valutato in ritiro. A riportarlo è il Corriere dello Sport.