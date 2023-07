Calaiò, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “Frattesi-Elmas? Elmas è duttile e può fare il jolly, mentre Frattesi è mezz’ala perché si inserisce e vede la porta molto bene. Vlahovic al Napoli? Forse per come gioca Rudi Garcia non è il profilo adatto”.