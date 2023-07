La partita di oggi alle 18 contro il Portogallo potrebbe essere cruciale per l’Italia Under 19 agli Europei. Bollini sembra preferire un modulo 4-3-3, con Dellavalle come titolare in difesa tra i giocatori convocati della Juventus. Hasa e Turco invece partiranno dalla panchina, ma potrebbero entrare durante la partita. Italia U19 (4-3-3): Mastrantonio; Dellavalle, Missori, Chiarodia, Regonesi; Amatucci, Lipani, Ndour; D’Andrea, Esposito, Vignato