Gazzetta – Pulisic accostato al Napoli, è ad un passo dal Milan

La fiducia per Christian Pulisic cresce in casa Milan. C’è un ottimismo sempre maggiore tra i rossoneri, che sono solo in attesa che il Chelsea decida di lasciarlo andare. Secondo La Gazzetta dello Sport, le società si stanno avvicinando sempre di più e i buoni rapporti potrebbero fare la differenza. Il Milan punta anche sulla durata del contratto dell’attuale giocatore statunitense, il cui accordo con il Chelsea scadrà nel 2024 e quindi sarà libero di andarsene senza costi aggiuntivi tra una sola stagione. In sintesi, potrebbe essere possibile concludere l’inseguimento del classe ’98 entro lunedì, in tempo per il ritiro