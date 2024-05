Il vice su De Zerbi: “Napoli? È tra le sue squadre preferite. Terrebbe in considerazione un’offerta”

L’ufficialità è arrivata: a fine stagione Roberto De Zerbi lascerà il Brighton e sarà pronto ad una nuova avventura. Su di lui le squadre sono tantissime, si parla di Barcellona, Bayern Monaco, Manchester United, ma anche Milan e Napoli e la sua scelta non sarà semplice. A parlare del suo futuro era stato il suo vice Andrea Maldera già a marzo ai microfoni di Radio Kiss Kiss, rivelando il suo amore per l’Italia e per Napoli. Ecco le sue parole:

“De Zerbi al Napoli? È innamorato dell’Italia, è il suo paese e il Napoli rientra tra le sue squadre preferite. Se arrivasse una proposta dall’Italia, ed anche da Napoli, Roberto la terrebbe in considerazione. Non lo so, ma perché dire di no a una piazza come Napoli?”