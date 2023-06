Moggi: “Giocatori via da Napoli perchè il clima si è fatto pesante”

Luciano Moggi, ex dirigente, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli a Tuttomercatoweb: “La situazione di Giuntoli non mi è molto chiara, ad oggi è un tesserato del Napoli”.

Sulle possibili cessioni eccellenti “Il Liverpool è forte su Osimhen, ci sarà sicuramente qualche problema. Andrà via anche Kim e Spalletti aveva già litigato l’anno scorso con ADL per la questione casa. Nonostante la vittoria dello Scudetto, alcuni calciatori se ne stanno andando, probabilmente per un clima non troppo sereno nell’ambiente”.