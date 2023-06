Scotto: “Osimhen non ha chiesto la cessione, ma ingaggio alto rapportato al suo valore”

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha scritto un post su Twitter dove ha parlato della situazione legata a Osimhen: “Victor Osimhen non ha chiesto la cessione e ha tenuto a ribadirlo, e questo sarà il punto di partenza fondamentale per lavorare alla cessione. Con la valutazione di De Laurentiis di 180 milioni (ma già una da 150 milioni sarebbe considerata sufficiente) la richiesta di ingaggio per il rinnovo è stata di 10 milioni. L’attaccante sa bene che il Napoli non potrà accontentarlo, ma il club potrà fare un grande sforzo per blindarlo, andando molto oltre i parametri del salary cap. Ad oggi l’offerta è di 6.5 milioni ma potrebbe salire ancora.

Infine, non si esclude l’inserimento di una clausola rescissoria per rasserenare il giocatore. Valida però tra almeno un anno. Previsto un altro incontro a breve. Il presidente vuole chiudere la questione nel minor tempo possibile”.

Ecco il tweet: