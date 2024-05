Spalletti sul Napoli del tricolore: “Squadra che possedeva tantissime cose”

Luciano Spalletti attuale CT della nazionale ed ex allenatore del Napoli, è stato premiato durante gli European Globe Soccer Awards svolto in Costa Smeralda. Il tecnico è stato poi intervistato da Melissa Satta ( presentatrice della serata), che a parte parlare dell’Italia e degli Europei, ha chiesto del suo Napoli. Queste le sue parole:

“Il Napoli cosa aveva di speciale? Possedeva tantissime cose, dai giocatori fortissimi e che sono rimasti. Poi la città ha una passione che ti travolge, infine ci sono i miti che sono molto importanti. Io ne ho chiamati cinque per la nazionale per darci una mano agli Europei, a Napoli c’è n’era uno, che anche se non è più con noi, era presente in ogni parte della città, un grande come Maradona”.