Ferrara: “Io nello staff di Conte? La mia posizione resta quella, la decisione spetta a lui”

Ciro Ferrara durante un evento “Capitani per sempre“, ha rilasciato delle dichiarazioni per chiarire la trattativa Conte-Napoli, dove ha anche smentito le voci di un suo integramento nello staff dell’ex Juve e Inter. Queste le sue parole:

“Io nello staff di Conte? La mia posizione resta quella, non aggiungo altro. Questa notizia è uscita da un vostro collega che conosco ma non mi ha chiamato, sono rimasto sorpreso da tutto ciò. Mi è dispiaciuto l’essere coinvolto, perchè Conte ha il suo staff e tutto questo non ha alcun senso. O si è informato male, oppure la notizia è completamente sbagliata“.

Aggiunge sul momento della trattativa: “Sembra che siamo ai momenti decisivi, credo che Conte sia l’uomo giusto in questo momento per il Napoli. Confermo quello che ho detto un mese fa, ci sono molte cose ancora da ampliarsi ma non è il momento giusto ora. La decisione finale spetta a lui, non l’ho chiamato e non gli ho scritto perchè capisco la situazione attorno a sè. Lo lascio tranquillo“.

Ferrara ha voluto mandare un messaggio di sostegno a Di Lorenzo: “Non lo conosco bene, l’ho apprezzato per tutto ciò che ha fatto in questi anni. Non è giusta tutta questa cattiveria verso di lui, non conosco i motivi, ho solo letto che ci sarebbero problemi con la società e io non dimentico ciò che ha fatto per il Napoli”.

Conclude così: “Secondo voi non conosce la città nei particolari? Pensate che Conte abbia bisogno di questi consigli? No, deve fare la sua scelta tranquillamente e io spero sia chiaramente il Napoli, ma non so“.