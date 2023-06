Il Napoli aspetta di ricevere eventuali offerte per Lozano, tra cui quella dell’Arabia Saudita che ha mostrato interesse e proposto uno stipendio da 10 milioni a stagione. Inoltre, si parla anche di un possibile inserimento del Chivas dal Messico. Questo è quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno in edicola oggi. Quindi il Napoli aspetta di capire il futuro del messicano in scadenza nel 2024.