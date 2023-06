Il Napoli, in questa sessione di mercato, probabilmente si libererà di qualche giocatore comunque fondamentale per vincere lo Scudetto, ma che non ha un futuro a lungo termine.

Uno di questi è Hirving Lozano, il cui contratto scade nel 2024 e che potrebbe decidere di lasciare Napoli; nonostante le sue caratteristiche possano essere ideali in un calcio verticale, come quello di Rudi Garcia, il giocatore vorrebbe cambiare aria. Questa sua volontà dipende anche dal fatto che il club, se volesse rinnovare, dovrebbe accettare di decurtarsi l’ingaggio.

Nell’ultimo incontro con i suoi agenti, è emerso che questa possibilità sia assolutamente remota e non plausibile, dunque Lozano si sta guardando in giro per il mondo e l’offerta più allettante per lui arriva dall’Arabia, che gli mette sul tavolo un contratto da 10 milioni annui.

Inoltre, al Napoli potrebbe anche arrivare un’offerta da 30 milioni, molto allettante per un giocatore che tra un anno andrà in scadenza.

