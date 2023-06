Marco Conterio, esperto di mercato per il sito di Tuttomercatoweb, ha fatto il punto sulle manovre in casa Napoli, che consisteranno nel cambiare un po’ qualche elemento della rosa.

Per Conterio, il Napoli ha intenzione di ripetersi e sta puntando su alcuni giocatori che possono piacere, e tanto, a Rudi Garcia, ma che soprattutto siano talenti giovani su cui ripartire: i profili più indicati sono quelli di Gabri Veiga per il centrocampo e di Yeremi Pino per l’attacco.

Invece, dal punto di vista delle uscite, facendo una panoramica sul calcio italiano e su quello che sta accadendo in tema di cessioni, ha ribadito come, per lui, Osimhen e Kim siano dei target principali per le squadre europee.