In questo mercato assolutamente pazzo ed imprevedibile, i club arabi sono arrivati con irruenza nell’ambito dei trasferimenti tra club europei, pronti a sbaragliare la concorrenza.

Infatti, tanti calciatori hanno deciso di cambiare casacca e di andare in questi club, dove il fattore economico, sicuramente, ha inciso come il fattore principale.

In particolare. un ex bandiera del Napoli, come Kalidou Koulibaly, oggi è atterrato nel paese saudita per fare le visite mediche con l’Al-Hilal, e poi firmare il contratto, che si dovrebbe aggirare intorno ai 20 milioni.