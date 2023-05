Il Napoli non supererà il record di Sarri dei 91 punti

Un vero peccato pareggiare in malo modo, non potendo così superare il record dei 91 punti di Sarri. Spalletti ha preferito concedere la passerella a chi ha giocato di meno, confermando che ci sono delle lacune da dover colmare nella prossima stagione, sacrificando dunque una vittoria importante soltanto per superare un altro obiettivo.

L’uscita di Kim, in particolare, ha rotto quegli equilibri difensivi che hanno permesso al Bologna di segnare verso il finale agguantando gli azzurri che avevano cercato di continuare la striscia positiva di vittorie, smorzando la felicità di Osimhen che ha allontanato nuovamente Lautaro Martinez per conquistare il primato nella classifica marcatori.

Sicuramente l’ingresso dei giovani, che poi lo sono solo per esperienza, ha palesato la differenza fra loro ed i titolari, il che potrebbe essere importante per un eventuale valutazione sul loro prossimo futuro. La stagione azzurra resta pazzesca, con qualche stimolo in più per fare sempre meglio il prossimo anno.