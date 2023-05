30 tondi tondi per Osimhen

La stagione pazzesca di Victor Osimhen non si è arrestata nemmeno con la fine della stagione calcistica che, per ovvie ragioni, ha perso stimoli dopo la matematica vittoria dello scudetto. Aprile non è stato facile per il nigeriano che fra un fastidioso infortunio e mancanza di reti, sembrava pesare psicologicamente, dato che il gol è sempre stata la sua prerogativa assoluta.

Nonostante il calo evidente, però, è riuscito ad arrivare a ben 30 marcature in stagione, raggiungendo così una maturità calcistica che, per diversi motivi, faticava a conquistare. Con la doppietta di oggi pomeriggio è riuscito anche ad allontanare il fantasma di Lautaro Martinez, il quale ha messo il turbo in questo finale, per quanto riguarda la classifica marcatori che, fra i tanti record, lo porrebbe come primo nigeriano a segnare più gol in serie A. Pochi sono ormai gli obiettivi da agguantare per gli azzurri, visto che non è più possibile battere quello di Sarri e i 91 punti, e per il numero 9 sarebbe una soddisfazione finanche personale. L’idolo dei napoletani, soprattutto dei bambini che ostinando di emulare le sue gesta e girano per le strade colorate d’azzurro con la mascherina, per assomigliargli sempre più. Osimhen è entrato di diritto nel cuore dei tifosi, con la sua euforia e quella garra da campione che mai verranno dimenticate.