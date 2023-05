Marco Tardelli, opinionista di Rai Sport e della Stampa, nonché ex grande calciatore della Juventus, sul giornale torinese ha parlato nel suo editoriale della situazione del Napoli.

In particolare, ha parlato della separazione tra Luciano Spalletti ed Aurelio De Laurentiis; Tardelli ha preso le parti dei calciatori in questa situazione, per poi attaccare il presidente:

“Nessuno domanda ai calciatori che cosa pensano della separazione tra Spalletti e il Napoli. Con Luciano, il Napoli poteva aprire un ciclo basato su un gioco incredibile, e sulla fiducia del gruppo. Ma tutto ciò era troppo per De Laurentiis; lui non vuole stare nell’ombra, vuole essere il primo attore e pensare che i meriti siano solo suoi. Se vuole diventare un grandissimo presidente, cerchi di non superare certi confini”.