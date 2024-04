Di Marzio: “Quattro nomi favoriti per la panchina del Napoli, le ultime”

Gianluca Di Marzio ha fornito novità importantissime per il futuro della panchina azzurra.

Queste le sue parole a Sky Calcio: “In questo momento sono quattro i nomi forti per il futuro della panchina azzurra. Non ci sono favoriti principali, parliamo di Conte, Italiano, Pioli e Gasperini. ADL dovrà incontrarsi con Manna e capire quale strada intraprendere. In testa il patron azzurro ha proprio Italiano ma con l’attuale tecnico della Fiorentina da mesi non ci sono novità. Bisogna capire se Manna vorrà incontrare Italiano. Conte e Pioli hanno dato disponibilità ad accettare il progetto azzurro, Gasperini ha un contratto con l’Atalanta e in questo momento la stagione della Dea è nel vivo con diverse competizioni ancora da disputare”.