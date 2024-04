Tuttosport – Samardzic occasione per la Juve, la situazione

La Juventus, ancora impegnata nella lotta per un posto in Champions League, sta costringendo Cristiano Giuntoli a procedere con cautela sul mercato, in attesa della sicurezza di un posto che garantirebbe circa 80 milioni di euro. Tuttavia, il direttore tecnico bianconero sta comunque monitorando attentamente l’evoluzione della classifica della Serie A, con un nome in particolare che continua a risuonare alla Continassa: Lazar Samardzic. Il centrocampista dell’Udinese è da tempo nel radar della Juventus, e la posizione finale in campionato della sua squadra potrebbe influenzare il suo valore di mercato. Se l’Udinese chiudesse la stagione in una posizione simile a quella attuale, il prezzo dei suoi giocatori, inclusa la giovane promessa Samardzic, potrebbe diminuire. Lo riporta Tuttosport.