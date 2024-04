Scotto: “La moglie di Kvara vuole crescere il figlio a Napoli. Clima e ambiente migliori della Georgia”

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha svelato in un articolo le intenzioni di Kvara e famiglia per il futuro: “E’ intenzione della moglie del calciatore di far nascere il figlio in Italia e farlo crescere qui almeno nei primi mesi. Il clima e l’aria che si respira a Napoli sono migliori della Georgia e poi Kvara sarà inizialmente impegnato all’Europeo. Per questo non c’è fretta di partire, magari tra un anno ma adesso proprio no. Serve però il rinnovo, il suo agente Mamuka sarà molto probabilmente alla prima del nuovo film Sarò con Te e dopo si parlerà di contratto. Si dice che abbia offerte dal Barcellona e dal City. Anche Aston Villa e Newcastle sembrano interessate”.