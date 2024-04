KKN – Conte-ADL, c’è riservatezza: si discute su due punti, le ultime

A Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal ha parlato il giornalista Valter De Maggio rilasciando alcune dichiarazioni sulla trattativa tra Antonio Conte e il Napoli:

“Antonio Conte al Napoli? Qualche giorno fa avevo detto se son rose fioriranno: posso dire che l’ipotesi è molto concreta, è una ipotesi da tenere in considerazione. C’è riservatezza assoluta da entrambi le parti, è in piedi una trattativa che potrebbe sfociare in un accordo, speriamo a breve, altrimenti appassirà tutto. Le parti si parlano in modo concreto, si è entrati nella fase della concretezza, si parla del dettaglio e della progettualità. Altrimenti il Napoli sceglierà un altro nome, guarda principalmente a Pioli cosi come ad altri. Non c’è firma con Conte, ma trattativa”.