Antonio Conte ha ricevuto un’importante offerta dall’Arabia Saudita, ma ha deciso di declinarla per il momento. Secondo Ciro Venerato, giornalista Rai, Conte sta aspettando un’opportunità con il Napoli. L’ex allenatore dell’Inter sarebbe infatti interessato a tornare ad allenare in Italia e per questo motivo non ha ancora preso in considerazione altre proposte.