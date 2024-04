Tmw – Italiano è una seconda scelta per ADL, i dettagli

Uno dei principali argomenti di discussione in casa Fiorentina riguarda il futuro dell’allenatore Vincenzo Italiano, un tema che ha preso il centro della scena, distanziandosi dagli aspetti direttamente legati alle prestazioni della squadra in campo. Tuttomercatoweb.com ha analizzato la situazione del tecnico viola nel suo editoriale odierno, facendo il punto sulle diverse opzioni che si presentano a Italiano. Con tante possibilità ancora aperte, il consiglio è di non escludere nulla.

Finora, Italiano non ha ricevuto le offerte che si aspettava e, anche nel caso del Napoli, è stato considerato una seconda scelta. Attualmente, è preso in considerazione dal Bologna per sostituire Thiago Motta e rientra tra i principali candidati per il ruolo di allenatore del Torino dopo Ivan Juric.