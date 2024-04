Lozano con le valigie in mano al PSV, il Napoli spettatore interessato: il motivo

Come riporta The Athletic, Lozano potrebbe già salutare il PSV al termine della stagione. Il messicano è tentato dal San Diego, club di Major League. La squadra olandese lo valuta 12 milioni, in America sono disposti a sborsare quella somma e a garantirgli una stipendio netto di 6 milioni l’anno. Il calciatore guadagna già 4 milioni in Eredivise, uno stipendio molto alto e per questo il PSV vorrebbe venderlo per alleggerire il monte ingaggi. Ne gioverebbe anche il Napoli, forte di una percentuale sulla futura rivendita del Chucky. Se le cifre dovessero essere quelle che circolano al club partenopeo spetterebbero 1,8 milioni di euro dalla sua cessione in America.