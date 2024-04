Agente di Kvara in città per discutere il rinnovo: questa la prima offerta di ADL

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Jugeli Mamuka, agente di Kvara, è arrivato a Napoli e aspetta solo la chiamata di ADL per cominciare a trattare il rinnovo del suo assistito. Mamuka vuole capire quale sarà il progetto intorno al suo assistito e come intende ripartire il Napoli il prossimo anno. Khvicha e il padre hanno sempre dichiarato di trovarsi bene qui e che i tifosi sono straordinari. La richiesta dell’agente sarà di 5 milioni netti a stagione per rinnovare il contratto fino al 2028. ADL sa che dovrà fare un sacrificio e vorrebbe arrivare a 4,5 milioni con i bonus come il primo contratto di Osimhen. Il Barça resta alla finestra, Xavi lo vuole ma trattare con il Napoli non è mai semplice.